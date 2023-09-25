РК пока не вошла в Мировой индекс гособлигаций

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РК вновь не вошла в Мировой индекс государственных облигаций (WGBI), который является одним из трёх крупнейших индексов. Как сообщил 28 сентября провайдер индексов FTSE Russell, РК останется в списке наблюдения для потенциального включения в WGBI. Данное решение объясняется необходимостью продолжить наблюдение за выполнением ряда инициатив, которые РК предложила в целях улучшения структуры и доступности рынка капитала как для внутренних, так и для глобальных инвесторов. Данная организация принимает решение о включении той или иной страны в индекс дважды в год, в марте и сентябре, на основе оценки ряда критериев. Среди последних объём выпуска государственных облигаций, национальный кредитный рейтинг, доступность рынка и другие. WGBI представляет собой эталонный показатель эффективности рынков государственных облигаций, включая местные валюты и суверенные облигации крупных развитых стран. РК была включена в список наблюдения для потенциального включения в WGBI в сентябре прошлого года. Обычно страны находятся в этом статусе от полугода до двух лет. В министерстве планирования и финансов РК предполагают, что включение РК в индекс WGBI позволит привлечь на внутренний рынок государственных облигаций инвестиции в объёме 90 трлн вон (66,6 млрд долларов).