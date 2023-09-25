Экспорт РК сокращается 12 месяцев подряд

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованным 1 октября, южнокорейский экспорт составил в сентябре 54 млрд 660 млн долларов, сократившись на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это вызвано главным образом сокращением экспорта полупроводников на 13,6% из-за одновременного снижения спроса и мировых цен на них. Экспорт нефтепродуктов снизился на 6,8%, нефтехимической продукции – на 6,1%, автомобильных запчастей – на 3,5%, биомедицинской продукции – на 15%, а аккумуляторных батарей - на 16,3%. Одновременно экспорт автомобилей увеличился на 9,5%, электронной техники - на 9,8%, а продукции металлургии - на 6,9%. Поставки в Китай уменьшились на 17,6%, в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - на 8%. При этом экспорт в США увеличился на 8,5%, в Европейский союз - на 6,5%, а в страны Южной Америки - на 18,2%. Экспорт сокращается 12 месяцев подряд, с октября прошлого года, на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ведущими экономиками для сдерживания высокой инфляции и экономического спада. Импорт сократился в сентябре на 16,5% в годовом исчислении, составив 50 млрд 960 млн долларов. Это произошло главным образом за счёт сокращения закупок энергоносителей на 36%. Профицит торгового баланса составил в прошлом месяце 3 млрд 700 млн долларов.