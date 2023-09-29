Пхеньян подверг критике резолюцию МАГАТЭ

Photo : YONHAP News

Северная Корея подвергла критике резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в которой изложено требование к Пхеньяну свернуть ядерную программу. «Мы решительно осуждаем и отвергаем ненормальное поведение МАГАТЭ, превратившегося в организацию, которая служит США и не выполняет свою миссию»,- говорится в заявлении представителя министерства ядерной энергетики КНДР, опубликованном 2 октября агентством ЦТАК. «Пока существует ядерное оружие США и империалистические агрессивные силы, позиция КНДР как ядерной державы останется неизменной. КНДР никогда не потерпит действий враждебных сил, посягающих на её суверенитет»,- подчёркивается в заявлении. В нём также содержится напоминание о том, что Пхеньян вышел из состава МАГАТЭ ещё в июне 1994 года, поэтому агентство не имеет полномочий давать указания по поводу «реализации права КНДР на свой суверенитет». Представитель северокорейского министерства ядерной энергетики обвинил генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в «распространении в угоду США ложной информации о неизбежном седьмом ядерном испытании».