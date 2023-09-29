На автодорогах РК ситуация не улучшается

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Напряжённая ситуация на южнокорейских автодорогах, которая наблюдается с первого выходного дня по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, может обостриться. 2 октября жители страны активно возвращаются домой после посещения родных мест. По состоянию на 9 часов утра, расчётное время в пути до Сеула составляло от Пусана 4 часа 30 минут, от Ульсана на юго-востоке страны - 4 часа 10 минут, от Кванчжу на юго-западе - 3 часа 20 минут, а от Каннына на северо-востоке – 2 часа 40 минут. Интенсивность движения на дорогах в направлении Сеула начала возрастать к полудню и достигнет пика к 15-16 часам. Некоторое улучшение ситуации прогнозируется не ранее 22-23 часов. При этом дороги из Сеула в направлении регионов загружены меньше обычного. По данным Корпорации скоростных автодорог, в течение дня на дорогах страны насчитывалось 4 млн 840 тыс. автомобилей. В этом году праздник Чхусок отмечался 29 сентября, а праздничные выходные длятся с 28 сентября по 3 октября.