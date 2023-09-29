Сеул ужесточит северокорейскую политику

Photo : YONHAP News

Порочный круг, когда Северная Корея угрожала провокациями, после чего получала помощь, а в конечном итоге не выполняла договорённости, «больше не будет работать» при администрации президента Юн Сок Ёля. Об этом заявил министр по делам воссоединения РК Ким Ён Хо, выступая 1 октября на международной конференции в Берлине. Он подчеркнул, что ядерная угроза Северной Кореи сохраняется уже 30 лет, и нынешняя южнокорейская администрация не намерена проявлять неоправданную мягкость в отношении Пхеньяна. Министр подчеркнул, что нужно стремиться к воссоединению на основе принципов, соответствующих духу демократии, даже если на это потребуется время. С 28 сентября Ким Ён Хо находится в зарубежной поездке, в ходе которой он уже посетил Великобританию, а сейчас находится в Германии. 3 октября он примет участие в церемонии по случаю 33-й годовщины объединения Германии, которая пройдёт в Гамбурге.