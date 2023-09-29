Ситуация на автомагистралях РК нормализуется

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3 октября, в последний выходной день по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, ситуация на основных скоростных автомагистралях РК нормализуется, поскольку большинство жителей страны уже вернулись домой после посещения родственников. Как сообщили в Корейской корпорации скоростных шоссе, по состоянию на 9 часов утра, расчётное время в пути до Сеула из Пусана, расположенного в 320 километрах к юго-востоку от столицы, составляло 4 часа 30 минут. Из Ульсана на юго-востоке страны можно доехать за 4 часа 10 минут, а из Каннына, который расположен в 163 километрах к северо-востоку от Сеула – за 2 часов 40 минут. Чуть меньше времени понадобится на поездку в противоположном направлении. В течение суток 3 октября по скоростным автомагистралям, как ожидается, проедут 4 млн 290 тыс автомобилей. В этом году праздник Чхусок отмечался 29 сентября, а праздничные выходные длятся с 28 сентября по 3 октября.