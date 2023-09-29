Хан Док Су: Правительство поведёт РК к новому рывку

Photo : YONHAP News

РК стоит перед выбором - пойти в сторону нового рывка или регресса. Поэтому правительство откроет новый путь для страны, ещё раз мобилизовав потенциал народа. Об этом заявил премьер-министр РК Хан Док Су, выступая 3 октября на торжественной церемонии по случаю Дня основания корейской нации. Он отметил, что страна активно развивается, но расслабляться нельзя, поэтому власти обеспечат новый рывок отечественной экономики путём развития перспективных отраслей и технологий. Описывая нынешнюю ситуацию, глава правительства отметил замедление темпов восстановления экономики в связи с нестабильностью внутри страны и за рубежом на фоне роста цен на нефть и спад на рынке полупроводников. Он заявил также, что угрозой для устойчивого роста являются такие факторы как борьба за технологическое превосходство, реструктуризация глобальных цепочек поставок и изменение структуры населения. Однако кризис следует рассматривать, как новую возможность, - подчеркнул Хан Док Су. Правительство укрепит конкурентоспособность страны за счёт реформирования рынка труда, пенсионной системы и образования, а также активизации инвестиций в новые технологии. Глава правительства также сообщил о планах реализовать концепцию страны, дающей возможность жить счастливо всем. С этой целью молодёжи будет оказана поддержка в трудоустройстве и решении жилищной проблемы.