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Экономика

Промышленное производство выросло в РК в августе на 2,2%

Write: 2023-10-04 11:11:35Update: 2023-10-04 11:12:05

Промышленное производство выросло в РК в августе на 2,2%

Photo : YONHAP News

По данным Национального статистического управления, опубликованным 4 октября, промышленное производство выросло в РК в августе этого года на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это максимальный рост с февраля 2021 года, когда он составил 2,3%. Производство в обрабатывающей, газовой и электроэнергетической отраслях выросло на 5,5% благодаря росту производства полупроводников на 13,4%. При этом выпуск компонентов для электронной промышленности снизился на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Производство в сфере услуг увеличилось на 0,3%. Розничные продажи, которые являются показателем частных расходов, упали на 0,3% из-за слабого спроса на товары длительного пользования. В частности, продажи автомобилей уменьшились на 1,1%. Продажи товаров полудлительного пользования, включая одежду и обувь, сократились в августе на 0,6%. Одновременно инвестиции в производственные мощности увеличились на 3,6%. 
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