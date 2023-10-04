Пхеньян: Термин «постоянная угроза» более характерен для США

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В недавно обновлённой версии Стратегии противодействия оружию массового уничтожения (CWMD) министерство обороны США описало Китай как «растущую угрозу», Россию как «острую угрозу», а Северную Корею и Иран как «постоянные угрозы». В Пхеньяне высказались решительно против принятого документа. «Термин «постоянная угроза» больше всего подходит для США, крупнейшего в мире государства, обладающего оружием массового уничтожения, и единственного преступного государства, которое использовало атомные бомбы, клеймит КНДР как «врага» и усиливает беспрецедентную ядерную эскалацию»,- говорится в заявлении представителя министерства обороны Северной Кореи, опубликованном 4 октября агентством ЦТАК. США не только угрожают КНДР, но и раскрывают свои «опасные агрессивные намерения», пытаясь захватить «глобальную военную гегемонию». Такие угрозы вынуждают Пхеньян «решительно противодействовать всё более безрассудной угрозе, исходящей от США»,- говорится в заявлении. На прошлой неделе Верховное народное собрание КНДР закрепило в конституции страны политику укрепления ядерных сил. В прошлом году на Севере был принят закон, позволяющий превентивное применение ядерного оружия.