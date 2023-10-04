Банк Кореи допускает нестабильность на финансовых рынках

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В США наблюдается рост доходности гособлигаций в связи с продолжением жёсткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. На этом фоне в Банке Кореи допускают, что волатильность на внутреннем финансовом рынке может увеличиться. Об этом заявил заместитель управляющего Банком Кореи Ю Сан Дэ, выступая 4 октября на заседании по экономическим вопросам. Из-за роста вероятности сохранения высокой процентной ставки Федеральной резервной системы в долгосрочной перспективе в мире растёт доходность облигаций. Кроме того, высокая нестабильность усиливается в связи с сохранением высоких мировых цен на нефть. На этом фоне необходимо внимательно следить за ситуацией на внутреннем рынке, в том числе, за изменением цен, движением капитала, сохраняя готовность в нужный момент принять стабилизационные меры.