Рост потребительских цен в РК в сентябре 3,7%

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 5 октября, потребительские цены выросли в РК в сентябре этого года на 3,7% в годовом исчислении. Это самый высокий рост за последние пять месяцев. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, составила 3,3%. Коммунальные услуги подорожали на 19,1%, сельскохозяйственная, рыбная и животноводческая продукция - на 3,7%. При этом яблоки подорожали на 54,8%, а рис – на 14,5%. Одновременно корейская капуста подешевела на 35,2%, а отечественная говядина – на 5,4%. Цены на промышленную продукцию выросли на 3,4%. Стоимость бензина повысилась на 1,9%, а дизельного топлива – понизилась на 10,2%. Стоимость услуг повысилась на 2,9%. Цены на 144 предмета первой необходимости, тесно связанные с повседневной жизнью людей, такие как продукты питания и одежда, выросли в сентябре на 4,4%.