Чху Гён Хо: Правительство поддержит стабильность на финансовом рынке

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Правительство РК усилит мониторинг ситуации на финансовых рынках. В случае необходимости будут приняты меры по поддержке стабильности на них. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо, выступая 5 октября на заседании министров по вопросам экономики. Необходимость в стабилизационных мерах может возникнуть в ближайшее время, поскольку финансовые рынки могут столкнуться с повышенной волатильностью из-за резкого роста доходности облигаций США. Коснувшись роста потребительских цен, который составил в сентябре 3,7% в годовом исчислении, вице-премьер заявил, что ситуация обусловлена высокими мировыми ценами на нефть. Правительство примет в этом месяце отдельные меры по стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты,- добавил Чху Гён Хо.