РК и Индонезия обсудят судьбу проекта истребителя KF-21

Photo : YONHAP News

4 октября директор Корейского агентства оборонного развития Ом Дон Хван прибыл с визитом в Индонезию. Цель визита – обсуждение вопросов, касающихся проекта сверхзвукового истребителя KF-21. Проект стоимостью 6 млрд долларов рассчитан на период с 2015 по 2026 год. Джакарта взяла на себя 20% расходов при условии получения первого прототипа и соответствующих технологий. Кроме того, 48 истребителей будут произведены в Индонезии. Однако к январю 2019 года Джакарта выделила лишь 202 млн долларов. Затем из-за нехватки средств выплаты не проводились. В ноябре прошлого года и феврале этого было выплачено в общей сложности около 50 млн долларов. По первоначальному плану к настоящему моменту Индонезия должна была выплатить около 1 млрд долларов. В сентябре прошлого года в ходе встречи президентов двух стран Юн Сок Ёля и Джоко Видодо в Джакарте была подтверждена готовность сторон к дальнейшему сотрудничеству.