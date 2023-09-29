Япония приступила ко второму этапу сброса воды с АЭС «Фукусима»

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5 октября в 10 часов утра Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO) приступила ко второму этапу сброса в море очищенной радиоактивной воды с АЭС «Фукусима». Первый этап сброса воды был проведён с 24 августа по 11 сентября. В течение 17 дней, с 5 по 23 октября, в море предполагается сбросить 7.800 кубометров воды, что примерно соответствует объёму первого этапа сброса. TEPCO начала подготовку ко второму этапу 3 октября. Радиоактивная вода, смешанная с морской, была помещена в отдельные ёмкости, в которых была измерена концентрация трития. По данным экспертов, она не превышает 87 беккерелей на литр. Это гораздо меньше допустимого стандарта для питьевой воды в 10.000 беккерелей на литр. Японский стандарт составляет 1.500 беккерелей на литр. В воде было обнаружено незначительное количество цезия, концентрация которого не превышает пределов допустимых значений. Правительство РК намерено направить в Японию делегацию экспертов для наблюдения за процессом сброса воды. Конкретные сроки и детали программы поездки не раскрываются. Сброс воды с АЭС «Фукусима» будет рассмотрен 5 октября на заседании участников Лондонской конвенции по предотвращению загрязнения моря.