Парламент РК проголосует за кандидатуру председателя Верховного суда

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Во второй половине дня 6 октября Национальное собрание РК проголосует за утверждение Ли Гюн Ёна на посту председателя Верховного суда. Между тем, существует вероятность отклонения данной кандидатуры, поскольку против неё выступают депутаты от оппозиционной Демократической партии Тобуро, у которой большинство в 168 мест. В этом случае президенту страны потребуется около месяца, чтобы назвать нового кандидата. Ли Гюн Ён, опыт работы которого в органах юстиции составляет около 30 лет, был номинирован в августе на пост председателя высшей судебной инстанции страны вместо Ким Мен Су, чей шестилетний срок пребывания в должности председателя Верховного суда завершился. Правящая партия Сила народа утверждает, что Ли Гюн Ён является именно тем человеком, который может нормализовать работу судебной системы. Оппозиция выступает против его кандидатуры, ссылаясь на личные связи Ли Гюн Ёна с нынешним президентом, а также на то, что во время работы в судах низшей инстанции он несколько раз сокращал сроки наказания преступникам, обвинённым в сексуальных преступлениях и семейном насилии. Кроме того, оппозиция утверждает, что в налоговом отчёте он занизил стоимость активов, которыми он и его семья владели в течение многих лет. Сам Ли Гюн Ён попросил депутатов утвердить его кандидатуру, чтобы у Верховного суда появилась возможность проводить слушания в полном составе.