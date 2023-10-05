Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

Участники Лондонской конвенции обсудили сброс воды с АЭС «Фукусима»

Write: 2023-10-06 10:58:35Update: 2023-10-06 11:14:55

Участники Лондонской конвенции обсудили сброс воды с АЭС «Фукусима»

Photo : YONHAP News

Первый сброс очищенной радиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима» прошёл в соответствии международными стандартами. Он и проводился под тщательным контролем международных организаций, в том числе, Международного агентства по атомной энергии.  Об этом говорится в докладе, который министерство морского и рыбного хозяйства представило 5 октября участникам 45-го консультативного совещания договаривающихся сторон Лондонской конвенции и 18-го совещания договаривающихся сторон Лондонского протокола в штаб-квартире Международной морской организации в Лондоне. Как подчёркивается в докладе, мировому сообществу необходимо продолжать следить за тем, чтобы сбросы воды не повлияли на морскую среду. Совещания договаривающихся сторон Лондонской конвенции и Лондонского протокола проводятся ежегодно, в октябре. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >