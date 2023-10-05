США не рассматривают нанесение превентивных ударов по КНДР

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США не рассматривают в качестве части своей политики возможность нанесения превентивных ударов по КНДР в рамках сдерживания ракетно-ядерной угрозы. Об этом заявила 5 октября заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. Превентивный удар – это не тот путь, которым идут США,- добавила Дженкинс. Ранее в ходе слушаний в подкомитете Сената по международным отношениям в Восточной Азии аналитик Центра стратегических и международных исследований Виктор Чха заявил, что США должны рассмотреть новую политику, направленную на снятие угрозы запусков северокорейских межконтинентальных баллистических ракет. По его словам, следует объявить о том, что США оставляют за собой право сбивать ракеты, летящие в сторону Японии, Гавайев и западной части США. При этом целью удара может быть как сама ракета, так и пусковая установка.