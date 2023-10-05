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Политика

Премьер-министр РК посетит Францию, Данию, Хорватию и Грецию

Write: 2023-10-06 11:37:04Update: 2023-10-06 12:04:20

Премьер-министр РК посетит Францию, Данию, Хорватию и Грецию

Photo : KBS News

С 8 по 15 октября премьер-министр РК Хан Док Су посетит Францию, Данию, Хорватию и Грецию. 9 октября он примет участие в симпозиуме «Пусанская ЭКСПО-2030», который состоится в Париже. В нём примут участие члены Международного бюро выставок. В своём выступлении Хан Док Су сосредоточится на продвижении кандидатуры Пусана в качестве места проведения Всемирной выставки 2030 года. Он также обсудит со своей французской коллегой Элизабет Борн вопросы развития двусторонних отношений. 10-11 октября в ходе визита в Данию Хан Док Су встретится с главой правительства этой страны Метте Фредериксен. Визит премьер-министра РК в Данию состоится впервые за 10 лет. Ожидается, что стороны обсудят вопросы расширения взаимодействия в сферах зелёного роста, экономики, здравоохранения и оборонной промышленности, а также ситуацию в мире.  11-12 октября Хан Док Су посетит Хорватию. На встрече со своим коллегой Андреем Пленковичем он обсудит вопросы сотрудничества в сферах науки, логистики, оборонной отрасли. В рамках визита в Грецию с 12 по 14 октября глава южнокорейского правительства проведёт переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Будут затронуты вопросы углубления сотрудничества в сферах судостроения и судоходства. 
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