Парламент РК отклонил кандидатуру председателя Верховного суда

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6 октября Национальное собрание РК отклонило назначение Ли Гюн Ёна на пост председателя Верховного суда. За его кандидатуру голосовали 118 участников пленарного заседания, 175 депутатов высказались против, двое воздержались. Ли Гюн Ён, опыт работы которого в органах юстиции составляет около 30 лет, был номинирован в августе на пост председателя высшей судебной инстанции страны вместо Ким Мен Су, чей шестилетний срок пребывания в должности председателя Верховного суда завершился. Оппозиция выступила против его кандидатуры, ссылаясь на личные связи Ли Гюн Ёна с нынешним президентом, а также на то, что во время работы в судах низшей инстанции он несколько раз сокращал сроки наказания преступникам, обвинённым в сексуальных преступлениях и семейном насилии. Кроме того, оппозиция утверждает, что в налоговом отчёте он занизил стоимость активов, которыми он и его семья владеют в течение многих лет. Президенту страны понадобится около месяца, чтобы назвать нового кандидата. За всю историю РК это второй случай отклонения Национальным собранием кандидатуры на пост председателя Верховного суда. В 1988 году депутаты не утвердили в этой должности Чон Ги Сына.