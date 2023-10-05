Главы РК и Саудовской Аравии обсудили вопросы сотрудничества

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Президент РК Юн Сок Ёль и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман обсудили обмены и сотрудничество между двумя странами в различных областях. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, в телефонном разговоре, состоявшемся 6 октября, лидеры РК и Саудовской Аравии высоко оценили прогресс, достигнутый в широком спектре областей двустороннего сотрудничества после визита наследного принца в Сеул. Мухаммед бен Салман, фактический правитель Саудовской Аравии, посетил РК в ноябре прошлого года. В ходе визита стороны договорились укреплять двустороннее сотрудничество в сферах энергетики, обороны и промышленного строительства. Совокупный объём соглашений, которые южнокорейские компании подписали с правительством, предприятиями и учреждениями Саудовской Аравии в ходе визита, оценивается в 30 млрд долларов.