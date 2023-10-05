МИД РК предупредил граждан страны об опасности поездок в Израиль

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В связи с началом военных действий между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и радикальным палестинским движением ХАМАС министерство иностранных дел РК объявило специальное предупреждение о потенциальной опасности поездок в Израиль. Находящимся там южнокорейским гражданам рекомендовано по возможности покинуть Израиль через третьи страны. 7 октября боевики ХАМАС, контролирующие сектор Газа в Палестине, нанесли ракетные удары по центральным и южным районам Израиля. Израильская армия нанесла ответные воздушные удары, в результате чего с обеих сторон погибли сотни людей. Специальное предупреждение объявляется в случае возникновения угрозы безопасности людей и может действовать до 90 дней. Как отметили в МИД, сообщений о пострадавших среди граждан РК не поступало. В настоящее время в Израиле постоянно проживают или работают 570 южнокорейцев, около 360 человек находятся там в качестве туристов. Министр иностранных дел Пак Чин призвал обеспечить их безопасность. Компания Korean Air, выполняющая рейсы в Тель-Авив три раза в неделю, отменила рейс, который должен был вылететь 9 октября.