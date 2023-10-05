Премьер-министр РК начал визит в страны Европы

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8 октября премьер-министр РК Хан Док Су отправился в поездку по четырём европейским странам, в ходе которой он посетит Францию, Данию, Хорватию и Грецию. 9 октября глава южнокорейского правительства участвует в симпозиуме «Пусанская ЭКСПО-2030» в Париже. Он приложит усилия для продвижении южнокорейской заявки на проведение в Пусане Всемирной выставки 2030 года. В ходе переговоров с премьер-министром Франции Элизабет Борн будут обсуждаться вопросы развития двусторонних отношений. 10-11 октября в ходе визита в Данию Хан Док Су встретится с главой правительства этой страны Метте Фредериксен. Ожидается, что стороны обсудят вопросы расширения взаимодействия в сферах зелёного роста, экономики, здравоохранения и оборонной промышленности, а также ситуацию в мире. 11-12 октября Хан Док Су посетит Хорватию. На встрече со своим коллегой Андреем Пленковичем он обсудит вопросы сотрудничества в сферах науки, логистики, оборонной отрасли. В рамках визита в Грецию с 12 по 14 октября глава южнокорейского правительства проведёт переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Будут затронуты вопросы углубления сотрудничества в сферах судостроения и судоходства.