Сеул прилагает усилия для распространения корейского языка в мире

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Правительство РК приложит максимум усилий для того, чтобы разделить ценность корейской письменности с как можно бо́льшим количеством людей в мире в рамках подготовки к цифровой эпохе искусственного интеллекта. Об этом говорится в послании премьер-министра РК Хан Док Су, которое было зачитано 9 октября министром административного управления и безопасности Ли Сан Мином на торжественной церемонии по случаю Дня корейской письменности хангыль. В этом году корейскому алфавиту хангыль исполнилось 577 лет. В послании выражена надежда на то, что именно хангыль станет мировым языком в эпоху искусственного интеллекта. Хан Док Су подчеркнул, что хангыль считается самой подходящей письменностью в цифровую эпоху. Не только отечественные, но и иностранные компании предоставляют услуги на корейском языке, создавая поддержку искусственного интеллекта на основе корейского языка. На этом фоне правительство намерено активно поддерживать популяризацию корейского языка в мире, увеличивая количество образовательных центров,- говорится в послании.