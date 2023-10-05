В РК обостряется проблема утечки технологий

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Более 65% южнокорейских промышленных технологий, утекших за рубеж, были незаконно переданы Китаю. Об этом сообщила депутат Национального собрания от правящей партии Сила народа Чо Ын Хи, входящая в состав парламентского комитета по административному управлению и безопасности. Ссылаясь на данные полиции, она сообщила, что в период с 2018 года по июнь этого года были зафиксированы 78 случаев утечки промышленных технологий. Задержаны 225 причастных к данному преступлению. 51 случай утечек или 65,4%, связан с передачей технологий Китаю. Далее следуют США – 8 случаев, Тайвань и Япония – по 5 случаев. Помимо этого, выявлены факты утечек технологий в Узбекистан, Малайзию, Францию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Индию, Венгрию, Ирак и Австралию. В основном утечки технологий касаются отраслей машиностроения, электротехники, электроники, транспорта, судостроения и робототехники.