Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

В РК обостряется проблема утечки технологий

Write: 2023-10-09 12:33:15Update: 2023-10-09 12:38:15

В РК обостряется проблема утечки технологий

Photo : YONHAP News

Более 65% южнокорейских промышленных технологий, утекших за рубеж, были незаконно переданы Китаю. Об этом сообщила депутат Национального собрания от правящей партии Сила народа Чо Ын Хи, входящая в состав парламентского комитета по административному управлению и безопасности. Ссылаясь на данные полиции, она сообщила, что в период с 2018 года по июнь этого года были зафиксированы 78 случаев утечки промышленных технологий. Задержаны 225 причастных к данному преступлению. 51 случай утечек или 65,4%, связан с передачей технологий Китаю. Далее следуют США – 8 случаев, Тайвань и Япония – по 5 случаев. Помимо этого, выявлены факты утечек технологий в Узбекистан, Малайзию, Францию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Индию, Венгрию, Ирак и Австралию. В основном утечки технологий касаются отраслей машиностроения, электротехники, электроники, транспорта, судостроения и робототехники. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >