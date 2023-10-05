Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Президент РК утвердил назначения новых министров обороны и культуры

Write: 2023-10-09 13:03:51Update: 2023-10-09 14:33:08

Президент РК утвердил назначения новых министров обороны и культуры

Photo : YONHAP News

7 октября президент РК Юн Сок Ёль утвердил назначения нового министра обороны Син Вон Сика и нового министра культуры, спорта и туризма Ю Ин Чхона. Об этом сообщили в президентской администрации. Син Вон Сик, депутат Национального собрания от правящей партии Сила народа, бывший заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, был предложен главой государства на должность министра обороны в сентябре. Ю Ин Чхон ранее занимал должность советника президента по культуре и спорту. На прошлой неделе кандидат на пост министра обороны прошёл парламентские слушания, но не получил одобрения депутатов от оппозиционной Демократической партии Тобуро. Он является 18-м членом кабинета министров в администрации Юн Сок Ёля, назначенным без согласия парламента. 5 октября Национальное собрание провело слушания по кандидатуре Ю Ин Чхона, придя к выводу, что он «не полностью» подходит на должность министра культуры, спорта и туризма. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >