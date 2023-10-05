Президент РК утвердил назначения новых министров обороны и культуры

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7 октября президент РК Юн Сок Ёль утвердил назначения нового министра обороны Син Вон Сика и нового министра культуры, спорта и туризма Ю Ин Чхона. Об этом сообщили в президентской администрации. Син Вон Сик, депутат Национального собрания от правящей партии Сила народа, бывший заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, был предложен главой государства на должность министра обороны в сентябре. Ю Ин Чхон ранее занимал должность советника президента по культуре и спорту. На прошлой неделе кандидат на пост министра обороны прошёл парламентские слушания, но не получил одобрения депутатов от оппозиционной Демократической партии Тобуро. Он является 18-м членом кабинета министров в администрации Юн Сок Ёля, назначенным без согласия парламента. 5 октября Национальное собрание провело слушания по кандидатуре Ю Ин Чхона, придя к выводу, что он «не полностью» подходит на должность министра культуры, спорта и туризма.