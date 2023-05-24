США разрешили экспорт оборудования на заводы Samsung и SK в Китае

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США приняли решение разрешить экспорт своего оборудования для производства полупроводников на заводы Samsung Electronics и SK hynix в Китае без отдельного процесса одобрения. Это означает, что самая важная проблема для южнокорейских полупроводниковых компаний решена,- сообщил 9 октября на брифинге старший советник президента РК по экономическим вопросам Чхве Сан Мок. Правительство США определило заводы по производству полупроводников Samsung Electronics и SK Hynix в Китае как «проверенных конечных пользователей» (VEU), которым выдаётся бессрочное разрешение на импорт американского оборудования. Вашингтон уже уведомил о своём решении обе компании, и оно немедленно вступило в силу. В октябре прошлого года США ввели пакет мер, которые ограничивают поставки оборудования и изделий для производства полупроводников компаниям в Китае, пытаясь замедлить технологическое развитие Китая в сфере полупроводников. Тогда Samsung Electronics и SK hynix получили годовую отсрочку от выполнения ограничительных мер. Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель полупроводников, управляет заводом в китайском городе Сиань, который производит флэш-память NAND. В Сучжоу работает фабрика по производству упаковки для полупроводников. SK hynix производит на своих заводах в Китае микросхемы DRAM.