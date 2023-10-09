Часть граждан РК вернётся из Израиля 11 октября

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10 октября из Тель-Авива вылетит самолёт Korean Air, который доставит на родину 218 южнокорейцев, находящихся в Израиле. Он прибудет в аэропорт Инчхон рано утром 11 октября. Компания Korean Air отменила все три рейса KE957 из Инчхона в Тель-Авив, которые должны быть выполнены на этой неделе, однако планирует выполнить обратные рейсы KE958 из Тель-Авива в Инчхон. «Поскольку безопасность пассажиров является главным приоритетом компании, решения относительно будущих рейсов будут приниматься исходя из складывающейся ситуации»,- заявил представитель Korean Air. 8 октября министерство иностранных дел РК выпустило специальное предупреждение о потенциальной опасности поездок в Израиль. Находящимся там южнокорейским гражданам рекомендовано по возможности покинуть Израиль через третьи страны. В настоящее время в Израиле постоянно проживают или работают 570 южнокорейцев, около 360 человек находятся там в качестве туристов.