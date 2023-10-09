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9 октября в Париже состоялся симпозиум «Пусанская ЭКСПО-2030», в котором приняли участие около двухсот представителей разных стран, в том числе, члены Международного бюро выставок. В своём выступлении премьер-министр РК Хан Док Су призвал присутствующих поддержать южнокорейскую заявку на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане. Эта выставка станет единой платформой для сотрудничества в преодолении разрыва в развитии и решении общих проблем, в числе которых изменения климата,- отметил Хан Док Су. Активное участие в симпозиуме приняли руководители групп SK и LG, а также компании Samsung Electronics. Они встретились с рядом представителей Международного бюро выставок. Премьер-министр Хан Док Су написал в своём аккаунте в соцсетях, что после начала работы администрации Юн Сок Ёля представители правительства и деловых кругов РК призвали около 2.300 человек в 175 странах поддержать кандидатуру Пусана в качестве места проведения ЕХРО-2030.