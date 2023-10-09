Вице-премьер РК примет участие в ежегодных собраниях МВФ и ВБ

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Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо отправился в Марокко, где примет участие в ежегодных собраниях Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). Кроме того, он примет участие во встрече министров финансов и руководителей центральных банков «Большой двадцатки». Все эти мероприятия пройдут в Марракеше, на западе Марокко. 11 октября Чху Гён Хо будет участвовать в круглом столе, посвящённом глобальным цепочкам поставок. 12 октября он предложит план эффективного достижения новых задач Всемирного банка. На заседании министров финансов «Большой двадцатки» Чху Гён Хо призовёт участников к активному сотрудничеству в целях успешного реформирования многосторонних банков развития. 13 октября он предложит план восстановления финансовой стабильности, двигателей роста и гибкости поставок на основе экономического анализа ситуации в мире. Вице-премьер РК проведёт также ряд двусторонних встреч.