Пхеньян: Спутниковая программа - «незаменимый стратегический вариант»

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«Развитие космоса, включая военные разведывательные спутники, является незаменимым стратегическим вариантом для обеспечения интересов безопасности и права на существование КНДР». Об этом говорится в статье исследователя Национального управления аэрокосмических технологий КНДР, опубликованной 10 октября агентством ЦТАК. Северная Корея будет укреплять свои «возможности самообороны» из-за «постоянно возрастающей военной угрозы и потенциальной агрессии США и их союзников во всех областях, включая космос». Разведывательные спутники – часть северокорейской программы разработки высокотехнологичных видов оружия, наряду с твёрдотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами и атомной подводной лодкой. После двух неудачных попыток запустить в мае и августе военный спутник-шпион под названием «Маллигён-1», установленный на ракете «Чоллима-1», Северная Корея объявила о планах третьей попытки в октябре, не указав конкретную дату запуска.