Юн Сок Ёль: Конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в мировой

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Вооружённое столкновение между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС может перерасти в мировой конфликт. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 10 октября на заседании правительства. Он особо отметил, что южнокорейская экономика больше других мировых экономик зависит от внешней торговли. В этой связи нельзя исключать нового роста инфляции и замедления восстановления экономики. Правительство должно сохранять бдительность и своевременно реагировать на внешние факторы, чтобы не ухудшить ситуацию в стране,- заявил глава государства, призвав соответствующие министерства следить за экономической ситуацией в стране и за рубежом. Иран и ливанское шиитское движение «Хезболла» поддерживают ХАМАС, а США, Великобритания, Франция и Германия выразили поддержку Израилю. На этом фоне велика вероятность расширения конфликта на весь регион Ближнего Востока,- добавил Юн Сок Ёль. Он напомнил, что конфликты и войны на Ближнем Востоке всегда приводили к росту мировых цен на нефть и ухудшению положения южнокорейского народа за счёт усиления инфляции. В нынешней ситуации необходимо сделать всё возможное для стабилизации цен на продовольствие и поддержки уязвимых слоёв населения в зимний период, когда цены на энергоносители могут вырасти. Он дал указание принять все необходимые меры для безопасности южнокорейских граждан, находящихся в зоне конфликта. В настоящее время в Израиле постоянно проживают или работают 570 южнокорейцев, около 360 человек находятся там в качестве туристов. Им рекомендовано по возможности покинуть Израиль через третьи страны.