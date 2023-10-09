40% иностранцев, прибывших в РК на учёбу, становятся нелегалами

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Почти 40% иностранцев, прибывших в РК по визе D-4 для изучения корейского языка, превратились в нелегальных иммигрантов. Как сообщили 10 октября в министерстве юстиции, по состоянию на конец июня текущего года, 25.898 иностранцев, или 39,9% из прибывших в РК по визе D-4, находятся в стране нелегально. Это иностранцы, чей срок пребывания в РК завершился, и их местонахождение неизвестно. Подавляющее большинство нелегалов, въехавших по визе D-4, составляют граждане Вьетнама – 22.760 человек. На втором месте граждане Узбекистана – 1.054 человека и Монголии - 820 человек. Нелегальными иммигрантами стали также 27,3% иностранцев, прибывших в средние специальные учебные заведения по визе D-2-1. Среди обладателей визы бакалавра D-2-2 доля нелегалов составила 8,4%, среди учащихся в магистратуре по визе D-2-3 – 2,9%, а среди аспирантов по визе (D-2-4) – 0,3%. Данная ситуация требует пересмотра политики выдачи учебных виз.