Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Корея: Юг-Север

Министр обороны РК за приостановку межкорейского военного соглашения

Write: 2023-10-10 14:46:47Update: 2023-10-10 14:56:25

Министр обороны РК за приостановку межкорейского военного соглашения

Photo : YONHAP News

Министр обороны РК Син Вон Сик считает необходимым как можно скорее приостановить  действие межкорейского соглашения в военной области от 19 сентября 2018 года. Выступая 10 октября на пресс-конференции, Син Вон Сик отметил, что оно ограничивает возможности Сеула по наблюдению за военной деятельностью Северной Кореи. В частности, бесполётная зона, установленная вдоль границы, не позволяет наблюдать за подготовкой северокорейских провокаций. Так, Израиль мог бы понести меньшие потери от недавней атаки ХАМАС, если бы вёл круглосуточное наблюдение за территорией Палестины с помощью беспилотных летательных аппаратов,- добавил министр. Межкорейское военное соглашение предусматривает также создание сухопутной буферной зоны, где приостановлены артиллерийские учения и полевые манёвры на уровне полка и выше, и морских буферных зон, в которых запрещены артиллерийские стрельбы и военно-морские учения.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >