Более 200 граждан РК возвращаются на родину из Израиля

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Самолёт компании Korean Air, на борту которого находится 191 южнокореец, прибудет рано утром 11 октября из Тель-Авива в международный аэропорт Инчхон. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РК. 27 южнокорейских туристов будут эвакуированы из Израиля через сухопутную границу с Иорданией и ещё 30 человек, как ожидается, вернутся домой 12 октября рейсом компании Turkish Airlines через Стамбул. По данным министерства иностранных дел РК, в Израиле постоянно проживают или работают 570 южнокорейцев, ещё 482 человека находятся там в качестве туристов. Первоначально сообщалось, что в Израиле находятся 360 южнокорейских туристов, но затем были учтены ещё 122 человека, которые прибыли в Израиль рейсами зарубежных авиакомпаний через третьи страны. Пострадавших среди граждан РК не зарегистрировано. 8 октября министерство иностранных дел РК выпустило специальное предупреждение о потенциальной опасности поездок в Израиль. Находящимся там южнокорейским гражданам рекомендовано по возможности покинуть Израиль через третьи страны.