192 южнокорейца вернулись из Израиля на родину

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Рано утром 11 октября 192 южнокорейца вернулись на родину из Израиля, где усиливается вооружённый конфликт между еврейским государством и палестинской исламистской группировкой ХАМАС. Ещё 27 южнокорейских туристов в ближайшее время покинут Израиль наземным путём через Иорданию и 30 человек вылетят из Израиля 11 октября через Стамбул самолётом Turkish Airlines. Таким образом, в Израиле остаются 230 южнокорейцев, которые прибыли туда в качестве туристов. Посольство РК в Иерусалиме оказывает им помощь в безопасном возвращении на родину. По данным министерства иностранных дел РК, южнокорейские граждане, проживающие в секторе Газа, нашли убежище в безопасном месте. Ранее компания LG Electronics приняла решение вернуть на родину своих сотрудников, работающих в Тель-Авиве, и членов их семей. Информация о пострадавших среди граждан РК не поступала. На момент начала палестино-израильского конфликта в Израиле постоянно проживали или работали 570 южнокорейцев, ещё 482 человека находились там в качестве туристов. 8 октября министерство иностранных дел РК выпустило специальное предупреждение о потенциальной опасности поездок в Израиль. Находящимся там южнокорейским гражданам рекомендовано по возможности покинуть Израиль.