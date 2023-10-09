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Экономика

МВФ понизил прогноз роста экономики РК на 2024 год до 2,4%

Write: 2023-10-11 10:43:49Update: 2023-10-11 14:38:14

МВФ понизил прогноз роста экономики РК на 2024 год до 2,4%

Photo : YONHAP News

Международный валютный фонд (МВФ) понизил на 0,2% прогноз роста южнокорейской экономики на следующий год до 2,4%. Об этом сообщили 10 октября в министерстве планирования и финансов РК. МВФ публикует прогнозы экономического роста четыре раза в год – в январе, апреле, июле и октябре. В апреле и июле прогноз на 2024 год сохранялся на уровне 2,4%. В качестве причины нынешнего снижения названы «постоянные проблемы» в мировой экономике. Прогноз роста на текущий год сохранён на прежнем уровне в 1,4%. Он соответствует прогнозам южнокорейского правительства и Банка Кореи. Прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития и Корейского института развития составляют 1,5%, а Азиатского банка развития – 1,3%.  Между тем, МВФ сохранил прогноз роста мировой экономики на 2023 год на уровне 3%, снизив прогноз на 2024 год на 0,1% до 2,9%. 
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