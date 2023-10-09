В РК оценили настроения населения за полгода до парламентских выборов

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Ровно за полгода до выборов в Национальное собрание в РК проведено исследование политических предпочтений населения. 7-8 октября агентство Ёнхап опросило тысячу взрослых жителей страны. 32,6% из них ответили, что, если бы выборы состоялись завтра, то они отдали бы свои голоса за кандидатов от правящей партии Сила народа. 31,3% участников опроса поддержали крупнейшую оппозиционную Демократическую партию Тобуро. Разница в 1,3% между результатами остаётся в пределах погрешности при обработке данных, составляющей ±3,1% при уровне достоверности 95%. По сравнению с предыдущим опросом, проводившимся неделю назад, уровень поддержки правящих сил вырос на 2,1%, а оппозиции - на 1,4%. 18,2% респондентов не поддерживают ни одну из партий. Данный показатель увеличился на 0,2%. Поддержка партии Справедливости выросла на 1,5% до 3,8%. Между тем, на 3,4% до 5,9% снизилась доля респондентов, которые не планируют участвовать в голосовании.