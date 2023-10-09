С 1 по 10 октября экспорт РК сократился на 1,7%

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По данным таможенного управления, за период с 1 по 10 октября южнокорейский экспорт составил 11 млрд 590 млн долларов, сократившись на 1,7% в годовом исчислении. Зарубежные поставки полупроводников уменьшились на 5,4%, однако экспорт нефтепродуктов увеличился на 45,2%, а автомобилей - на 14,7%. Экспорт в Китай сократился на 4,2%, в Евросоюз – на 27,3%, а во Вьетнам – на 0,9%. Одновременно поставки в США увеличились на 14,7%, а в Японию – на 12,3%. Импорт за первые десять дней сентября составил 16 млрд 930 млн долларов, увеличившись на 8,4% в годовом исчислении. Дефицит торгового баланса за первую декаду сентября составил 5 млрд 340 млн долларов, а с начала года - 25 млрд 30 млн долларов. Южнокорейский экспорт сокращается с октября прошлого года из-за слабого спроса на полупроводники, ужесточения денежно-кредитной политики США и других крупных экономик, а также глобального экономического спада.