Платёжный баланс РК профицитный четвёртый месяц подряд

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Профицит платёжного баланса РК составил в августе 4 млрд 810 млн долларов. Об этом сообщили 11 октября в Банке Кореи. Профицитный показатель сохраняется четыре месяца подряд. Между тем, с января по август накопленный объём профицита составил 10 млрд 980 млн долларов, что на 53,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Профицит торгового баланса сохраняется пятый месяц подряд. Экспорт в августе сократился на 6,5% в годовом исчислении до 53 млрд 750 млн долларов. Спад в отрасли наблюдается с сентября прошлого года. Наибольшее снижение экспорта отмечается в сферах полупроводников, нефтепродуктов, металлургической и химической промышленности. Сократились поставки в Китай, Юго-Восточную Азию и Японию. Положительные тенденции наблюдаются в экспорте автомобилей, который вырос на 28,1%. Импорт сократился на 21%, составив 48 млрд 680 млн долларов.