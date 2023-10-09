Финансовые показатели Samsung Electronics продолжают ухудшаться

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По предварительной оценке экспертов, операционная прибыль компании Samsung Electronics составит в третьем квартале текущего года 2 трлн 400 млрд вон (1 млрд 800 млн долларов), что на 77,9% меньше, чем год назад. Основной причиной столь неблагоприятной ситуации являются потери от производства полупроводников на фоне сокращения мирового спроса. Продажи продукции компании составят 67 трлн вон (50 млрд долларов), сократившись на 12,7% в годовом исчислении. Оценка чистой прибыли в отчёте экспертов не приводится. Компания опубликует окончательный отчёт о прибылях и убытках в истекшем квартале в конце октября. Хотя подробные финансовые показатели отдельных подразделений в предварительном отчёте не приводятся, наблюдатели за рынком ожидают, что убытки полупроводникового подразделения составят в третьем квартале порядка 3 трлн вон (2 млрд 240 млн долларов). Между тем, они могут быть частично компенсированы благоприятными показателями подразделений по производству мобильных устройств и дисплеев, которые обусловлены высокой популярностью новых моделей смартфонов Galaxy Z Flip 5 и Fold 5. Samsung Electronics сократила производство полупроводников в начале этого года, чтобы сократить убытки от падения спроса. Если спрос в ближайшее время восстановится, как предсказывают некоторые аналитики, это поможет компании улучшить финансовые показатели.