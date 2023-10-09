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Экономика

РК и Эквадор заключили соглашение об экономическом сотрудничестве

Write: 2023-10-11 12:25:06Update: 2023-10-11 14:49:13

РК и Эквадор заключили соглашение об экономическом сотрудничестве

Photo : YONHAP News

11 октября в Сеуле министр промышленности, торговли и энергетики РК Пан Мун Гю и министр производства, внешней торговли, инвестиций и рыболовства Эквадора Даниэль Легарда подписали совместное заявление о завершении переговоров по Соглашению о стратегическом экономическом сотрудничестве (SECA). Данный документ аналогичен соглашению о свободной торговле. Эквадор стал 23-м государством, с которым РК заключила соглашение о свободной торговле. Страна богата природными ресурсами и является одним из центров инвестирования в Центральной Америке. Переговоры по SECA начались в 2016 году, но обсуждение было вскоре прервано из-за разногласий. Контакты возобновились в июле прошлого года после шестилетнего перерыва. В прошлом году двусторонний товарооборот составил 980 млн долларов. После вступления соглашения в силу РК отменит таможенные пошлины на 96,4% товаров, а Эквадор - на 92,8%.
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