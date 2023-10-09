В РК пройдёт международная выставка вооружений

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С 17 по 22 октября на авиабазе Соннам в окрестностях Сеула пройдёт Международная выставка аэрокосмических и оборонных технологий ADEX-2023. 550 предприятий оборонной промышленности из 35 стран продемонстрируют передовую военную технику и технологии. Ожидается, что выставку посетят около 290 тысяч человек, в том числе, представители оборонных ведомств 55 стран. Выставки вооружений проходят в РК каждые два года, начиная с 1996 года. Ожидается, что предстоящая выставка станет крупнейшей из них. Отечественные производители представят самолёты и наземную боевую технику, в том числе, истребитель KF-21, лёгкий штурмовик FA-50, боевой танк К2 и самоходную гаубицу К9А1. Американские компании представят самолёты F-22 и FA-18G. Организаторы выставки ведут переговоры с американской стороной о возможности направления на выставку стратегического бомбардировщика. РК поставила цель стать к 2027 году четвёртым по величине экспортёром оборонной продукции в мире.