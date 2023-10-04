На досрочных выборах в Сеуле победил представитель оппозиции

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Кандидат от оппозиционной Демократической партии Тобуро Чин Гё Хун одержал победу на досрочных выборах главы администрации сеульского муниципального округа Кансо-гу. Результаты этих выборов рассматриваются в качестве показателя настроений избирателей в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в апреле 2024 года. По данным Центральной избирательной комиссии, Чин Гё Хун набрал 56,52% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Он на 17,15% опередил своего основного соперника Ким Тхэ У от правящей партии Сила народа, набравшего 39,37% голосов. Явка избирателей составила 48,7%. Чин Гё Хун назвал своё избрание «победой здравого смысла и принципов», пообещав использовать «каждую секунду и минуту» своей работы на благо жителей округа. В свою очередь, Ким Тхэ У признал своё поражение на выборах ещё до объявления окончательных результатов. Он выразил сожаление по поводу того, что ему не удалось оправдать доверие тех, кто его поддерживал. Выборы привлекли большое внимание граждан, и явка на них стала самой высокой за всю историю досрочных выборов. В них принимали участие в общей сложности шесть кандидатов. Необходимость в проведении выборов возникла после того, как Ким Тхэ У был отстранён от должности главы администрации Кансо-гу из-за условного тюремного срока по обвинению в разглашении служебной тайны в период работы специальным инспектором в администрации бывшего президента Мун Чжэ Ина. В августе он был помилован в рамках специальной президентской амнистии и получил право участвовать в выборах.