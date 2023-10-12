Президент РК дал указание следить за рисками для экономики

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Конфликт между Израилем и Палестиной может создать дополнительные риски для южнокорейской экономики. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 10 октября на совещании в Сеуле. Его участники обсуждали потенциальное влияние палестино-израильского конфликта на экономику и безопасность РК. Глава государства дал указание правительству тесно сотрудничать с мировым сообществом для скорейшего урегулирования ситуации и установления мира на Ближнем Востоке. Сложная природа современного мира устроена так, что кризис в одном регионе может вызвать кризис в других частях мира. Что касается конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, то он «перерастает в полномасштабную войну». В сочетании с украинским конфликтом он может повысить уязвимость мирового сообщества, ещё больше обострив проблемы энергетической безопасности и цепочки поставок,- отметил Юн Сок Ёль. Он дал указание обеспечить безопасность южнокорейцев, находящихся в зоне ближневосточного конфликта, оказав им содействие в скорейшем возвращении на родину.