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Корея: Юг-Север

Лидеры РФ и КНДР обменялись поздравлениями к 75-летию дипотношений

Write: 2023-10-12 11:37:39Update: 2023-10-12 11:56:13

Лидеры РФ и КНДР обменялись поздравлениями к 75-летию дипотношений

Photo : YONHAP News

Президент России Владимир Путин и лидер Северной  Ким Чон Ын обменялись поздравлениями по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщили 12 октября северокорейские СМИ. Ким Чон Ын в своём послании отметил, что отношения двух стран прошли проверку временем и развивались, следуя по пути дружбы, единства и добрососедства. Ким Чон Ын также указал, что в ходе визита в Россию он провёл с «товарищем Путиным чистосердечный и всеобъемлющий обмен мнениями о дальнейшем развитии корейско-российских отношений дружбы». Российский президент в своём послании заявил, что отношения между двумя странами продолжают активно развиваться по всем направлениям. Это полностью подтвердил недавний двусторонний саммит. Реализация достигнутых договорённостей внесёт вклад в развитие взаимодействия на благо двух народов,- отметил Владимир Путин. СССР стал первой в мире страной, признавшей КНДР в качестве независимого государства, установив с ней дипломатические отношения 12 октября 1948 года.
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