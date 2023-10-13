Борьба с COVID-19 в РК оказалась эффективной

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Под влиянием пандемии коронавируса в РК наблюдается превышение среднего уровня смертности. Как сообщили 12 октября в Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний, в 2021 году данное превышение составило 18 тыс. человек, а в 2022 году уже 52 тыс. человек. С конца августа 2021 года по начало февраля этого года накопленный показатель составил 65.240 человек. Показатель превышения среднего уровня смертности используется для оценки влияния инфекционных заболеваний и других факторов. Он демонстрирует не только эффективность противоэпидемических мер, но и стабильность системы здравоохранения. В РК данный показатель гораздо ниже, чем в других развитых странах, что говорит о высокой эффективности действий правительства в борьбе с коронавирусом. Так, по состоянию на май, накопленный коэффициент превышения среднего уровня смертности в РК составил 6,86%, в США - 12,57%, в Италии – 10,8%, а в Великобритании – 9,95%. Самые низкие значения демонстрируют Япония – 2,96%, Франция – 5,51%, Германия – 6,06% и Новая Зеландия – 0,11%. В этих странах действовали гораздо более жёсткие карантинные меры, чем в РК.