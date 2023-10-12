В Израиль будет отправлен ещё один самолёт для эвакуации граждан РК

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До конца этой недели правительство РК отправит в Израиль ещё один самолёт для эвакуации на родину находящихся там южнокорейских граждан. Об этом сообщили в посольстве РК в Иерусалиме. По предварительным планам, самолёт прибудет в аэропорт Тель-Авива до конца дня 13 октября. По данным министерства иностранных дел РК, 720 южнокорейских граждан, среди которых 540 сотрудников компаний, дипломатов и членов их семей, а также 180 туристов, находятся в безопасности. Сообщений о погибших и пострадавших гражданах РК не поступало. 192 южнокорейца вернулись на родину 11 октября. Ещё 30 человек вылетели из Израиля в четверг на самолёте Turkish Airlines. После начала вооружённого конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС компания Korean Air отменила регулярные рейсы в Тель-Авив, которые выполнялись три раза в неделю.