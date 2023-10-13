В РК отметили 73-ю годовщину битвы у озера Чанчжинхо

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12 октября на площади Мира на территории Корейского военного музея в Сеуле состоялась торжественная церемония по случаю 73-ей годовщины битвы у озера Чанчжинхо. Она длилась с 27 ноября по 11 декабря 1950 года. В результате силы ООН пробились сквозь окружение китайских добровольцев, выйдя к порту Хыннам для дальнейшей эвакуации. Для того, чтобы увековечить память о военнослужащих сил ООН, отдавших жизни в ходе битвы, с 2016 года проводятся торжественные церемонии. Президент РК Юн Сок Ёль, выступая на церемонии, отметил, что эта битва является одной из самых успешных операций по выходу из окружения, которая проходила в суровых условиях. Она позволила спасти около ста тысяч беженцев. Союз РК и США, скреплённый кровью в годы Корейской войны, за 70 лет стал самым успешным союзом в мире, который сегодня крепок как никогда, - подчеркнул президент. Он заявил, что РК на основе союза с США будет жёстко противодействовать нарастающей северокорейской угрозе.