Конгресс США: Пхеньян работает над МБР с ядерной боеголовкой

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КНДР разрабатывает межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, которая сможет развивать скорость, достаточную для прорыва американской системы ПРО. Об этом говорится в итоговом отчёте комиссии по стратегической политике Конгресса США, опубликованном 12 октября. Согласно документу, ракетные испытания, развитие ядерной программы и агрессивная риторика Пхеньяна оказывают отрицательное влияние на безопасность США и их союзников в Азии. Кроме того, существует вероятность подготовки Пхеньяна к испытаниям тактического ядерного оружия. Вызывает также опасения потенциал биологического оружия КНДР. Помимо этого, в документе говорится, что США и их союзникам следует готовиться к возможным вооружённым конфликтам одновременно с Россией и Китаем. В отчёте перечислены меры, которые следует принять, чтобы обеспечить национальную безопасность в условиях нарастающей напряжённости в отношениях с Москвой и Пекином.