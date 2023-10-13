В сентябре в РК созданы 309 тыс. новых рабочих мест

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Согласно данным, собранным Национальным статистическим управлением, численность занятого населения РК составила в конце сентябре 28 млн 698 тыс. человек. Это на 309 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост занятости, как и в предыдущие месяцы, достигнут в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так в категории старше 60 лет созданы 354 тысячи, а от 50 до 59 лет – 45 тысяч рабочих мест. При этом занятость среди южнокорейцев в возрасте от 20 до 29 лет сократилась на 89 тысяч человек. Количество рабочих мест в сегменте социального обеспечения увеличилось на 118 тысяч, в гостиничном и ресторанном бизнесе - на 66 тысяч, в научно-техническом секторе - на 67 тысяч. Одновременно занятость в промышленном производстве сократилась на 72 тысячи человек, в оптовой и розничной торговле – на 17 тысяч, в сфере недвижимости – на 36 тысяч. Уровень занятости составил 63,2% трудоспособного населения от 15 до 64 лет. Это на 0,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Уровень безработицы составил 2,3% трудоспособного населения, снизившись за год на 0,1%.